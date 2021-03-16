Yunan Ege'de ateşle oynuyor

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16 Mart 2021 Salı 14:53:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 14:53:00

Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu yükselten hamle: Sakız Adası'nda tatbikat

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Yunanistan Doğu Akdeniz ve Ege'deki provokasyonlarına devam ediyor. Türkiye sınırına 7.5 kilometre uzaklıktaki Sakız Adası'nda tatbikat gerçekleştiren Yunanlılar, Lozan Antlaşması'ndaki kuralları bir kez daha ihlal etmiş oldu.

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Yunanistan, Türkiye sınırına 7.5 kilometre uzaklıkta bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.

DHA'nın haberine göre Doğu Akdeniz'de aylardır gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye sınırına yalnızca 7.5 kilometre bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi. Yunan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta atış eğitimi gerçekleştirdi.

Tatbikata 40'ın üzerinde özel kuvvetlere bağlı askerin katıldığı ifade edildi. Atina hükümeti, Sakız Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikatla imzaladığı Lozan Antlaşması'ndaki kuralları ihlal etmiş oldu.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN İLE ORTAK TATBİKAT

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat düzenliyor. Söz konusu tatbikat için Suudi Arabistan'a ait altı savaş uçağı, Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'ne konuşlanmıştı.

Etiketler : yunanistan tatbikat lastik ege
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