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25 Eylül 2021 Cumartesi 20:01:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 22:08:00

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretimde aşılanma oranlarını açıkladı

Kaynak: AA

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YÖK Başkanı Özvar, öğretim elemanlarının yüzde 88'inin, üniversite öğrencilerinin ise yüzde 65'inin, iki doz aşılarını tamamladığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yükseköğretim sistemi içerisindeki öğretim elemanlarının ve öğrencilerin aşılanma oranlarını açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, öğretim elemanlarının yüzde 88'inin, üniversite öğrencilerinin de yüzde 65'inin, iki doz aşılarını tamamladığını belirtti.

"Bütün paydaşlarımıza üniversitelerine salgınla mücadelede destek vermelerini rica ederim"

Başkan Özvar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim sistemimiz içerisindeki öğretim elemanlarımızın yüzde 88'i, üniversite öğrencilerimizin de yüzde 65'i, bugün itibarıyla iki doz aşılarını olmuş vaziyettedir. Bu aşı oranlarının bizim 2021-2022 akademik yılında 'yüz yüze eğitim' konusundaki kararlılığımızı desteklediğini ve bu husustaki inancımızı artırdığını ifade etmek isterim. Eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu oranının yüzde 100'e çıkacağına inanıyoruz. Bu kapsamda değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimizin 'aşı olmaları' büyük önem arz etmektedir. Bütün paydaşlarımıza dersler başlamadan önce aşılarını tamamlayarak, üniversitelerine salgınla mücadelede destek vermelerini rica ederim."

Etiketler : Koronavirüs Aşısı YÖK Özvar
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