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21 Temmuz 2020 Salı 18:12:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 18:12:00

Yarın 81 ilde koronavirüs denetimleri yapılacak

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanlığı tarafından yarın ülke genelinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlenecek.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “KOVID- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge gönderdi.

MASKE, TEMİZLİK VE MESAFE DENETLENECEK

Genelgede, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerinin sürdürülmesi sağlandığı ifade edildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliği talimatlandırıldığı belirtildi.

Daha önce illere gönderilen genelgelerle her bir işyeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemler belirlediği hatırlatılan genelgede; ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda, valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 22 Temmuz'da denetimler gerçekleştirilecek.

TEMSİLCİLER DE YER ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak.

Denetim ekiplerinde her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcileri de yer alacak.

Bu doğrultuda valilikler ve kaymakamlarca denetimlerle ilgili gerekli planlamalar yapılacak.

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