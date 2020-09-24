Van'da 1 terörist, güvenlik güçlerimize teslim oldu
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Van'da bir teröristin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerimize teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Van İl jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
DHA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Teslim olan teröristin örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
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