Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin elebaşı yakalandı

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Ay grubu" olarak bilinen şüphelilerin yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 7 ay süren çalışmanın ardından Balıkesir ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" ve "kasten öldürme" suçlarından arama kaydı bulunan elebaşı M.A. ile yanında bulunan bir kişi İzmir'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.A'nın elebaşı olduğu örgütün Ayvalık Maden Adası yakınlarında batan Vedat Reis-47 isimli tekneden 1 ton 900 kilogram skunk maddesinin denize yayılmasından ve Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirlendi.