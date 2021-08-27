Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş'ın Diyarbakır'da bir köy evinde saklandığı belirlendi.

Dağtaş, dün Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kocaköy ilçesinde saklandığı köy evinde yakalandı.

Teröriste yardım ve yataklık eden 2 kişinin de gözaltına alındığı operasyonda, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği,1 adet tabanca, 2 adet el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

EYLEMLERİN PLANLAYICISIYDI

Teröristin, 26 Temmuz 2011 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü/Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binasına el bombası atılması olayını planlayan örgüt mensuplarından olduğu, ayrıca Diyarbakır kırsal alanında gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi.

Sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensubu ile birlikte yakalanan 2 kişinin adli işlemleri devam ediyor.