Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu!

Bakanlık Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili son 24 saatteki verileri paylaştı. Bugün 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.