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04 Mart 2021 Perşembe 21:42:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 21:42:00

Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu!

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili son 24 saatteki verileri paylaştı. Bugün 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.

Etiketler : korona virüs vaka sayısı sağlık bakanı
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