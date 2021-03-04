04 Mart 2021 Perşembe 21:42:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 21:42:00
Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu!
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.
Bakanlık Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili son 24 saatteki verileri paylaştı. Bugün 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.