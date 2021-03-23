Türkiye'den Arakanlı mültecilere taziye ve destek mesajı

Türkiye'den Arakanlı mültecilere taziye ve destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arakanlıların yaşadığı Cox Bazar'daki kamplarda dün çıkan yangının can ve mal kayıplarının yanı sıra çok sayıda barınağın ağır zarar görmesine yol açtığının büyük üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Yangında, ülkemiz tarafından bölgedeki Rohingalı mültecilere sağlık hizmetleri sunan sahra hastanemiz de maalesef tümüyle kullanılmaz hale gelmiştir" bilgisine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye'nin yangın karşısında Arakanlı mültecilere ve ev sahibi Bangladeş Hükümeti'ne yönelik desteği vurgulanırken yangın sonrasındaki sürecin yakından takip edildiği belirtildi.