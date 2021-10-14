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14 Ekim 2021 Perşembe 21:03:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 21:08:00

Türkiye'de 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayıları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı 14 Ekim 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım.

Etiketler : sağlık bakanlığı türkiye koronavirus vaka sayıları
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