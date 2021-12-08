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08 Aralık 2021 Çarşamba 20:20:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 20:20:00

Türkiye'de 20 bin 874 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 874 yeni vaka tespit edildi, 192 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 883 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 356 bin 254 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı.

192 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 883 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,94, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,81 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 121 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 445 bin 351'i birinci doz, 50 milyon 780 bin 761'i ikinci doz, 12 milyon 489 bin 939'u üçüncü doz olmak üzere 121 milyon 276 bin 848'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : Koronavirüs sağlık durumu aşı vaka sayısı
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