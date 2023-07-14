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14 Temmuz 2023 Cuma 15:34:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 15:34:00

TOSEF'ten sürücülere "sıcak havalarda araçta yangın söndürücü bulundurun" tavsiyesi

Kaynak: AA

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TOSEF Başkanı Ünaldı, "Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı, halen sadece araç muayenesi için yangın söndürücü bulunduruyor, oysa araçlarda yangın tüpü taşımak, kurallardan öte toplumsal ve evrensel bir sorumluluktur." açıklamasında bulundu.

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, TOSEF tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, her araç sahibinin, içinde bulunulan yaz döneminde belirli sorumlulukları olduğunu hatırlatırken, olası yangın durumlarının önlenmesi adına sürücüleri uyardı.

Tüm yolculuk boyunca hiçbir surette sigara izmaritlerinin camdan atılmaması gerektiğini belirten Ünaldı, "Yangın olan bir bölgede, acil durum araçlarına engel olmamak adına mümkün olduğunca araç kullanmaktan kaçınmamız gerekiyor. Hava-yakıt karışımıyla çalışan içten yanmalı motorlar, yangın dumanı sebebiyle ihtiyaç duyduğu oksijene ulaşamadığı için çalışmayabiliyor." ifadelerini kullandı.

İçinde bulunulan hava şartlarında araç içlerindeki ısının 65-70 derecelere kadar ulaştığını bildiren Ünaldı, "Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı, halen sadece araç muayenesi için yangın söndürücü bulunduruyor, oysa araçlarda yangın tüpü taşımak, kurallardan öte toplumsal ve evrensel bir sorumluluktur." açıklamasını yaptı.

İç mekanda deodorant, çakmak, dezenfektan bulundurmaktan kaçının

Öte yandan Federasyon açıklamasına göre, aşırı ısıya maruz kalan araç içi yaşam alanlarında deodorant, çakmak, dezenfektan gibi patlayıcı ve parlayıcı cisimlerin bulundurulmaması gerekirken, uzmanlar direkt olarak araca binmenin insan sağlığına da zarar verdiğini dile getiriyor. Bu sebeple sıcak havalarda mümkünse güneşlikle araç içini korumak ve camları birer parmak aralamak, iç mekânda hava sıcaklığını düşürüyor. Araca binmeden önce iç mekânın havalandırılması ve sonra klima sisteminin çalıştırılması öneriliyor.

Ayrıca LPG'li araçlarda düzenli olarak gaz sızıntısının kontrol edilmesi ve yaz aylarında mümkün olduğunca araçlarla sık ormanlık alanlara girmemek gerekiyor. Yüksek motor ve egzoz sistemi ısısı sebebiyle yaprakların alevlenme riski ortaya çıkıyor.

Etiketler : Tüm Oto Servisleri Federasyonu LPG aşırı ısıya maruz kalan araç
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