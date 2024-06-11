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Usta oyuncu Soydan hayatını kaybetti
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11 Haziran 2024 Salı 14:15:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 14:15:00

Usta oyuncu Soydan hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Soydan'ın vefat haberini kişisel Instagram hesabında duyuran kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda sinema filminde rol alan, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Murat Soydan hayatını kaybetti.

Soydan'ın vefat haberini, kızı Mehveş Soydan duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mehveş Soydan, şu ifadelere yer verdi:

"Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun."

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Asıl adı Rüçhan Tercan olan sanatçı, 2 Ekim 1940'ta İstanbul'da doğdu.

Murat Soydan, ilk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu.

Üniversite eğitimi için İstanbul'a dönen sanatçı, bir taraftan İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü tamamladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu, "Perde" mecmuasının 1966'da açtığı yarışmayı Tanju Korel ile kazanarak sinemaya adım attı. Soydan, aynı yıl rol aldığı "Kolsuz Kahraman" filmiyle sinema kariyerine başladı ve 200'e yakın filmde rol aldı.

Rol aldığı yapımlarda Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi yıldız isimlerle başrolü paylaşan Soydan, çeşitli televizyon dizilerinde de yer aldı.

Soydan, "Zulüm" filmindeki rolüyle 1972'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi oldu.

Usta oyuncu, "Kahveci Güzeli", "Ah Bir Zengin Olsam", "Devlerin Öcü", "Son Söz Benim", "Altın Tabancalı Ajan", "Kurt Dölü" ve "Kırmızı Gece" gibi filmlerinin yanı sıra "Acı Hayat", "Sinekli Bakkal", "O Hayat Benim" adlı dizilerde canlandırdığı karakterleriyle izleyicinin hafızalarında yer edindi.

Etiketler : murat soydan vefat yeşilçam
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