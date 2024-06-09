VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
Haftalık burç yorumları...
09 Haziran 2024 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:09 Haziran 2024 Pazar 08:15:00

Ünlü şarkıcı Imany'den Filistin'e destek çağrısı! "Barış için yumruklarını kaldır İstanbul"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Ünlü şarkıcı Imany, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da sahne aldı. Imany sahnede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti. Imany, "Yumruklarını kaldır İstanbul. Dünyanın her yerinde katledilen tüm masum insanlar için, adalet için, barış için yumruklarını kaldır. Barışı, ateşkesi ve özgür Filistin'i iste." dedi.

ÜÇ PLATİN PLAK KAZANDI

Dünyaca ünlü Komor Adaları asıllı Fransız pop-soul divası Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. İlk albümü 'Shape of a Broken Heart' ile üç ülkede platin plak kazanan sanatçı konserde, 'Dance Monkey', 'Believer', 'Wonderfull Life' ve 'A Team'in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

"YUMRUKLARINI KALDIR İSTANBUL"

Imany, 'Believer' şarkısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "Yumruklarını kaldır İstanbul. Dünyanın her yerinde katledilen tüm masum insanlar için, adalet için, barış için yumruklarını kaldır. Barışı, ateşkesi ve özgür Filistin'i iste. İstanbul, dediklerimi tekrar et: Barış istiyoruz" dedi.

SEYİRCİLERDEN TAM DESTEK

Seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkış ve çığlıklarla Filistin'e destek verdi.

Etiketler : ünlü şarkıcı imany filistin israil yumruk
Görkem'in sonu Bihter gibi olacak

Görkem'in sonu Bihter gibi olacak
Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması

Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması
İtiraf niteliğinde açıklamaları dikkat çekti!

İtiraf niteliğinde açıklamaları dikkat çekti!
Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında

Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında
İndirimleri takip ediyormuş

İndirimleri takip ediyormuş
Elif'ten 'Bitti'

Elif'ten 'Bitti'
Burcu Kara ameliyat oldu

Burcu Kara ameliyat oldu
"Hayatım film olmasın"

"Hayatım film olmasın"
Görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"

Görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX