ÜÇ PLATİN PLAK KAZANDI

Dünyaca ünlü Komor Adaları asıllı Fransız pop-soul divası Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. İlk albümü 'Shape of a Broken Heart' ile üç ülkede platin plak kazanan sanatçı konserde, 'Dance Monkey', 'Believer', 'Wonderfull Life' ve 'A Team'in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

"YUMRUKLARINI KALDIR İSTANBUL"



Imany, 'Believer' şarkısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "Yumruklarını kaldır İstanbul. Dünyanın her yerinde katledilen tüm masum insanlar için, adalet için, barış için yumruklarını kaldır. Barışı, ateşkesi ve özgür Filistin'i iste. İstanbul, dediklerimi tekrar et: Barış istiyoruz" dedi.

SEYİRCİLERDEN TAM DESTEK



Seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkış ve çığlıklarla Filistin'e destek verdi.

