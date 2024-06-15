Baba olduktan sonra hislerini anlatan Acar, "Baba olarak o annesinin kucağında her türlü isteği karşılanırken siz onun yanında duran bir destek gibi oluyorsunuz. Ancak ilk altı aydan sonra karşılıklı göz göze geldiğinizde aranızda bir bağ kurabiliyorsunuz" dedi. "Babalık var olma sebebim" diyen Acar, "Baba olduktan sonra hayatında yaşadığı değişikliklerle ilgili oyuncu, "Daha sakin olmaya çalışıyorum, hayata karşı bakış açımı daha pozitif bir noktaya taşıyorum, çünkü öyle olmak zorunda" diye konuştu.