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16 Haziran 2024 Pazar 08:57:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 08:57:00

Acemi kasaplar acil servise akın etti

Kaynak: IHA

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Kurban keserken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere adeta akın etti.

Kayseri'de kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

Kayseri'de bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.

Etiketler : kruban bayramı acil servis kasap
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