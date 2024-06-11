Eşim ‘çuval giy' dese giyerim

Eşi Isabella'nın tasarladığı pullu payetli kıyafetiyle büyük ilgi gören Duygulu, yeni imajından son derece memnun olduğunu dile getirdi. Duygulu, "30 senelik imajı değiştirmek doğru bir karar. Isabella Hanım'ın katkılarıyla daha da iyi bir noktaya evrileceğiz. Değişiklik iyidir. Deri Eşim çuval giy dese, çuval giyerim. Onun zevkine güveniyorum, vizyonu çok geniş" dedi.