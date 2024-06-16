O polis boğulmak üzere olan ikizlerin hayatını kurtardı

Kayseri'de ailesi tarafından otomobilde bırakılan ve boğulmak üzere olan 2 yaşındaki ikizleri kurtaran polis memuru Ömer Ağrı (36), "Hiç tereddüt etmeden, düşünmeden aracın sol ön camını kırıp, arkadaşlarla bebekleri araçtan çıkardık. Camı, silahın kabzasıyla kırdım. Çocukları araçtan çıkarıp, güvenli bir alana götürdük. Serinlemeleri için ellerini, yüzlerini güzel bir şekilde yıkadık" dedi.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi'ndeki bir otomobilin içinde, 11 Haziran'da öğle saatlerinde 2 kız çocuğunu baygın halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, ailesi tarafından otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ş.M. ve Ş.M.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin camının bir polis memuru tarafından kırılması ile ikizler araçtan çıkarıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ikizlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne K.M. ve baba S.M. hakkında 'Aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem başlatıldı. İkizler tedavisinin ardından taburcu edilirken, aile ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan çocukların kurtarılma anları, bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, olay yerine gelen polislerden birinin otomobilin camını kırdığı ve çocukların araçtan çıkarıldığı anlar yer aldı. Melikgazi İlçe Emniyet Asayiş Şube Devriye Ekipler Amirliği'nde görev yapan polis memuru Ömer Ağrı, "Haber merkezinden yaşı küçük iki çocuğun park edilmiş bir araç içinde kaldığı ihbarı bize iletildi. Buna istinaden çok hızlı bir şekilde iki ekip olarak ihbara gittik. Olay yerine vardığımızda araç çevresinde vatandaşların toplandığını gördük. Vatandaşları dağıtıp, aracın içerisini kontrol ettik. Aracın içine baktığımızda iki bebeğin olduğunu gördük. Bir tanesinin arka koltuğun önündeki paspas üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını gördüm. Hiç tereddüt etmeden, düşünmeden aracın sol ön camını kırıp, arkadaşlarla bebekleri araçtan çıkardık. Camı, silahın kabzasıyla kırdım. Çocukları araçtan çıkarıp, güvenli bir alana götürdük. Serinlemeleri için ellerini, yüzlerini güzel bir şekilde yıkadık. Olay yerine ambulans ekibi talep edip, çocukların en yakın hastaneye sevkini sağladık. Oradaki vatandaşlara da teşekkür ediyoruz. Onlar da çok duyarlı bir şekilde davrandılar. Konuyla alakalı, Aile yükümlülüğünü yerine getirmemekten işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edildi" dedi.

'O GÜN, O ÇOCUKLAR ÇOK ŞANSLIYDI'

Polis memuru Ahmet Yıldız ise "Olay yerine gittiğimizde ilk yaptığımız şey, arabanın içine bakmak oldu. Arabanın içine bakar bakmaz, çocuğun birinin koltuğun üzerinde diğerinin de paspasın üzerinde baygın vaziyette olduğunu gördük. Başka bir seçeneğimizin olduğunu düşünmeden camı kırarak çocukları aldık. Bu gibi durumlarda bizim çok sık karşılaştığımız savunmalar var. Örneğin, '5 dakika bir işim vardı, çocuk arabada uyuyordu' diyenler var. Hayır, kardeşim. Çocuk arabada uyuyor da olsa çocuksuz arabadan çıkmayacaksın. Çocuk uyuyorsa uyandıracaksın veya kucağına alacaksın. İçinde bulunduğumuz aylar, en sıcak aylar. Bu işin şakası yok. O gün, o çocuklar çok şanslıydı. Her çocuk bu kadar şanslı olmayabilir. Biraz daha dikkatli olunmasını rica ediyoruz" diye konuştu.

'BİZİM BAŞIMIZA GELMEZ DİYE DÜŞÜNMEYELİM'

Vatandaşlara uyarılarda bulunan polis memuru Eyüp Aydın da "Bizler sürücüler olarak araçlarımıza bindiğimiz zaman kendi önlemlerimizi alıyoruz. Klimalarımızı çalıştırıyoruz ama ona rağmen araç içerisinde belli bir sıcaklığa ulaşıyoruz. Klima bile bizi bazen kurtarmayabiliyor. Böyle durumlarda araçlarımızı park halinde güneş altında bıraktığımızda, camlarını kapatmamak ya da camlarından 1-2 santim kadar açık bırakarak hava sıcaklığının artmamasını önleyebiliriz. Özellikle çocuklarımızı, yaşlı vatandaşlarımızı, tansiyon ve kalp hastalıkları olan aile bireylerimize gerekli özeni göstererek onların sağlıklarını riske atmayacak adımlarla onları korumalıyız. O günkü olay özelinde konuşursak, vatandaşlarımız böyle bir gaflette bulunmuşlar. Herkesin başına gelebilir. Bizim başımıza gelmez diye düşünmeyelim. Dünyada ve ülkemizde maalesef olumsuz örneklerini şahit oluyoruz" dedi.

'RİCA EDİYORUZ'

Polis memuru Uğur Küçüksaydam (35) da şunları kaydetti:

"Buna benzer birkaç tane daha olay başımıza geldi. Aile fertleri, anne ve babalar bazen alışverişin verdiği telaşla araç içerisinden hızlı bir şekilde inip, çocuklarını, evcil hayvanlarını ya da yaşlı vatandaşlarımızı araç içinde bırakıp, alışverişe gidiyorlar. Şu an önümüz yaz mevsimi. Hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde. Bu sebepten dolayı biraz da aile fertlerinin dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Başka bir üzücü olaylara meydan vermemesi açısından anne ve babalardan, yaşı küçük çocukların araç içinde bırakılmamasını rica ediyoruz" diye konuştu.