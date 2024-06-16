Mehmetçik Çanakkale'de komutanları ve silah arkadaşlarıyla törenle bayramlaştı
Kaynak: AA
Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 2. Kolordu Komutanlığına bağlı 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 2. Kolordu Komutanlığına bağlı 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Mustafa Öztürk, tugay yerleşkesindeki tören alanında askerlerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak tek tek bayramlaştı.
Nizamiyede görevli Mehmetçik de ailesiyle takım komutanı aracılığıyla telefonla görüşerek bayramlarını kutladı.