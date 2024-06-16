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16 Haziran 2024 Pazar 07:33:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 07:33:00

Vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii'ne akın etti

Kaynak: IHA

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Binlerce vatandaş Kurban Bayramı namazını kılmak için Eyüp Sultan Camisi'ne gitti. Camideki kalabalık havadan görüntülendi.

Kurban Bayram'ı namazını kılmak için binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazında oluşan yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.

Kurban Bayram namazını kılmak isteyen binlerce vatandaş, Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Sabahın erken saatlerinde artmaya başlayan kalabalık bayram namazının yaklaşmasıyla cami avlusuna taştı. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluya serilen kilim ve hasırlarda namaz kıldı.

Etiketler : Eyüp Sultan Camii kurban bayramı bayram namazı
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