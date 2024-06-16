Vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii'ne akın etti

Vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii'ne akın etti

Kurban Bayram'ı namazını kılmak için binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Eyüp Sultan Camisi'nde bayram namazında oluşan yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.

Kurban Bayram namazını kılmak isteyen binlerce vatandaş, Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Sabahın erken saatlerinde artmaya başlayan kalabalık bayram namazının yaklaşmasıyla cami avlusuna taştı. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluya serilen kilim ve hasırlarda namaz kıldı.