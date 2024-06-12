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12 Haziran 2024 Çarşamba 07:06:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 07:06:00

Bir ay denizde yaşadılar

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Zafer Algöz ve Hakan Altun, bir ay boyunca denizde yaşadı.

Algöz ve Altun, yapımcılığını Umut Kurt'un yaptığı Alarga isimli YouTube programının sunucuları oldu. Zafer Algöz ve Hakan Altun bir ay boyunca 35 metrelik bir gulet teknede Fedon, Şevval Sam, Bülent İnal, Berkay, Zeynep Bastık ve Aslıhan Gürbüz gibi birçok ünlü ismi ağırladı. Programının ilk bölüm izlemesi, önceki akşam Armutlu'da bulunan Hiema'da yapılırken Altun, "Çekimler Bodrum'da oldu. Güldük, eğlendik. İnşallah izleyenlerde çok keyif alır. Benim için çok unutulmaz bir anı oldu" dedi.

Etiketler : zafer algöz hakan altun bodrum
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