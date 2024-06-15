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15 Haziran 2024 Cumartesi 19:06:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 19:06:00

Uzmanı uyardı: Her öğün et tüketmeyin

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Kavurucu sıcaklara denk gelen Kurban Bayramını sağlıklı bir şekilde geçirmek, keyifli bir bayram tatili yaşamak isteyenler için uzmanı uyardı.

Kırmızı et tüketiminin arttığı bayram günlerini daha sağlıkla geçirmek için her öğünde et tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Cansu Arslan, "Tükettiğimiz besinleri doğru yöntemlerle pişirmeli ve dengeli öğünler tüketmeliyiz" uyarısında bulundu. Bayram da bir öğün et tüketiyorsak bir öğün sebze tüketmeliyiz ifadelerini kullanan Arslan, "Kırmızı et iyi kalitede hayvansal protein kaynağıdır. Bununla birlikte B12, demir, çinko ve magnezyum içeriği de yüksektir. Ancak kırmızı etin fazla miktarda ve uygun olmayan pişirme ilkeleri ile hazırlanması başta hipertansiyon, diyabet, koroner kalp hastalığı olan bireylerle birlikte 65 yaş ve üzeri bireyleri olumsuz etkilemektedir" dedi.

Etiketler : sıcaklık önlemleri sağlıklı bayram keyifli tatil
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