Kaan'la Ege'yi gezecek

Sevgilisi Kaan Yıldırım'la Ege sahillerini dolaşacaklarını ve yaz için alışveriş yaptığını belirten Deniz, "Uzun süre tatil yapacağım ve dinleneceğim, tatil dönüşü yeni projelere bakabilirim ancak, bugün yakalanmam diye umuyordum ama yakalandım, sizden de hiçbir şey kaçmıyor arkadaşlar" diyerek habercilerle şakalaştı. Oyuncu, duru güzelliği ve beyazlar içerisindeki tarzıyla beğenisini topladı.