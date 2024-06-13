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13 Haziran 2024 Perşembe 21:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 21:30:00

Kaan'la Ege'yi gezecek

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Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte başrolünde yer alan 'Yargı' dizisi final yapan oyuncu Pınar Deniz tatile çıkıyor. Oyuncu, önceki gün tek başına Levazım'da bir AVM'de görüntülendi.

Sevgilisi Kaan Yıldırım'la Ege sahillerini dolaşacaklarını ve yaz için alışveriş yaptığını belirten Deniz, "Uzun süre tatil yapacağım ve dinleneceğim, tatil dönüşü yeni projelere bakabilirim ancak, bugün yakalanmam diye umuyordum ama yakalandım, sizden de hiçbir şey kaçmıyor arkadaşlar" diyerek habercilerle şakalaştı. Oyuncu, duru güzelliği ve beyazlar içerisindeki tarzıyla beğenisini topladı.

Etiketler : Pınar Deniz Kaan Yıldırım tatil
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