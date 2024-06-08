6 farklı Ebru Gündeş
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 'Aşığım Hâlâ' albümündeki şarkılarını kliplendirmeye devam ediyor.
Ebru Gündeş 'Aşığım Hâlâ' albümünde yer alan şarkılarını hızla kliplendirmeye devam ediyor. Albümde yer alan Vakitsiz Geldin, İki Nefes ve Söylemeyin şarkılarının ardından albümün dördüncü klibi 'Dünden Beri'ye çekildi.
Yazı albümden yeni bir şarkısıyla karşılayan Ebru Gündeş, klipte 6 farklı kıyafet giydi.
Sözü ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran imzalı şarkının klibinin yönetmenliğini Gülşen Aybaba üstlendi.