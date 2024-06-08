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08 Haziran 2024 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 12:30:00

6 farklı Ebru Gündeş

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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 'Aşığım Hâlâ' albümündeki şarkılarını kliplendirmeye devam ediyor.

Ebru Gündeş 'Aşığım Hâlâ' albümünde yer alan şarkılarını hızla kliplendirmeye devam ediyor. Albümde yer alan Vakitsiz Geldin, İki Nefes ve Söylemeyin şarkılarının ardından albümün dördüncü klibi 'Dünden Beri'ye çekildi.

Yazı albümden yeni bir şarkısıyla karşılayan Ebru Gündeş, klipte 6 farklı kıyafet giydi.

Sözü ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran imzalı şarkının klibinin yönetmenliğini Gülşen Aybaba üstlendi.

Etiketler : şarkıcı ebru gündeş şarkı klip
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