VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Hudut Kartalları' bayramda da elleri tetikte sınır nöbetinde
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Beyoğlu'nda hareketli dakikalar... Kızgın boğa mezarlığa daldı, ortalık karıştı
Çanakkale'de yüz yıllık gelenek: Bayramlaşma zinciri
Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Bayramın ilk gününde acı bilanço!
16 Haziran 2024 Pazar 10:11:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 10:11:00

Cildin yapı taşı 3 madde! Kırışıklıklar silgi gibi siliniyor

ABONE OL

Cildi güzelleştiren 3 madde var. Bunları içeren besinler gençlik ışıltısı katıyor. Peki hangi 3 madde kırışıklıkları önlüyor...

Vücudumuz sürekli olarak tüm hücrelerini yeniler. Örneğin cilt hücrelerimiz 30 gün, beyin hücrelerimiz 90 günde bir yenilenir. Alacağımız bazı takviyeler ise bu yenilenmeyi hızlandırır ve bize kırışıksız, genç görünen bir cildin anahtarını verir.

ABD'li beslenme uzmanı Jennifer Hanway, 30 yaş ve üzeri kişilere önerdiği, sıkı görünen bir cilt için üç besin maddesini paylaştı.

CİLDİN GENÇ KALMASI İÇİN NE YEMELİ?

AMİNO ASİT

Jennifer Hanway, MindBodyGreen'e insanların 20'li yaşların sonlarına girdiğinde kolajen üretiminin yavaşladığını açıkladı.

Kolajen cilde, kaslara, kemiğe ve bağ dokusuna yapı sağlar. İnsanlar, proteinin yapı taşları olan amino asitleri yeterli miktarda aldığından emin olarak kolajen üretimini artırabilirler.

Jennifer Hanway, "Artık vücudumuz ne yazık ki beynimizin, kalbimizin veya akciğerlerimizin aksine cildi temel bir organ olarak önceliklendirmiyor. Dolayısıyla, yalnızca çok az veya hatta yeterli miktarda protein tüketiyorsak, vücut, sağlıklı görünmelerini sağlamak için cildimize, saçımıza veya tırnaklarımıza bu ekstra amino asitleri veremeyecektir" dedi.

OMEGA-3

İnsanlar yaşlandıkça cilt bariyerleri zayıflar. İltihaplanma ve besin eksikliği gibi iç stres etkenleri, güneşe maruz kalma ve kirlilik gibi dış etkenler de cilde zarar verebilir.

Bütünsel plastik cerrah Dr. Anthony Youn, MindBodyGreen'e, "Omega-3 yağ asitlerini içeren gıdaları yemek, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olmak için yapabileceğiniz büyük bir adımdır" dedi.

Güçlü omega-3 yağ asitleri yalnızca cildinize fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda beyninize de fayda sağlar. Araştırmalar, omega-3 takviyeleri almanın cildin inflamatuar yanıtını dengelemeye de yardımcı olabileceğini gösteriyor.

KOENZİM Q10

Vücudun doğal olarak ürettiği bir antioksidan olan CoQ10, hücre büyümesini ve bakımını destekler. Fibroblastları, kolajen üreten hücreleri ve genç cilde katkıda bulunan elastik lifleri korur.

Koenzim Q10 almanın kırışıklıkları azalttığı ve cildin pürüzsüzlüğünü iyileştirdiği de araştırmalarla kanıtlandı.

Etiketler : cilt güzellik sağlık kadın
Kaan'la Ege'yi gezecek

Kaan'la Ege'yi gezecek
Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!

Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!
Usta oyuncu Soydan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Soydan hayatını kaybetti
Eşim ‘çuval giy' dese giyerim

Eşim ‘çuval giy' dese giyerim
Gamze Özçelik o isimle evlendi

Gamze Özçelik o isimle evlendi
Enerjik sahne

Enerjik sahne
Bursa'da rap zamanı

Bursa'da rap zamanı
40'lar kulübüne giriyor!

40'lar kulübüne giriyor!
K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX