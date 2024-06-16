Cildin yapı taşı 3 madde! Kırışıklıklar silgi gibi siliniyor

Vücudumuz sürekli olarak tüm hücrelerini yeniler. Örneğin cilt hücrelerimiz 30 gün, beyin hücrelerimiz 90 günde bir yenilenir. Alacağımız bazı takviyeler ise bu yenilenmeyi hızlandırır ve bize kırışıksız, genç görünen bir cildin anahtarını verir.

ABD'li beslenme uzmanı Jennifer Hanway, 30 yaş ve üzeri kişilere önerdiği, sıkı görünen bir cilt için üç besin maddesini paylaştı.

CİLDİN GENÇ KALMASI İÇİN NE YEMELİ?

AMİNO ASİT

Jennifer Hanway, MindBodyGreen'e insanların 20'li yaşların sonlarına girdiğinde kolajen üretiminin yavaşladığını açıkladı.

Kolajen cilde, kaslara, kemiğe ve bağ dokusuna yapı sağlar. İnsanlar, proteinin yapı taşları olan amino asitleri yeterli miktarda aldığından emin olarak kolajen üretimini artırabilirler.

Jennifer Hanway, "Artık vücudumuz ne yazık ki beynimizin, kalbimizin veya akciğerlerimizin aksine cildi temel bir organ olarak önceliklendirmiyor. Dolayısıyla, yalnızca çok az veya hatta yeterli miktarda protein tüketiyorsak, vücut, sağlıklı görünmelerini sağlamak için cildimize, saçımıza veya tırnaklarımıza bu ekstra amino asitleri veremeyecektir" dedi.

OMEGA-3

İnsanlar yaşlandıkça cilt bariyerleri zayıflar. İltihaplanma ve besin eksikliği gibi iç stres etkenleri, güneşe maruz kalma ve kirlilik gibi dış etkenler de cilde zarar verebilir.

Bütünsel plastik cerrah Dr. Anthony Youn, MindBodyGreen'e, "Omega-3 yağ asitlerini içeren gıdaları yemek, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olmak için yapabileceğiniz büyük bir adımdır" dedi.

Güçlü omega-3 yağ asitleri yalnızca cildinize fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda beyninize de fayda sağlar. Araştırmalar, omega-3 takviyeleri almanın cildin inflamatuar yanıtını dengelemeye de yardımcı olabileceğini gösteriyor.

KOENZİM Q10

Vücudun doğal olarak ürettiği bir antioksidan olan CoQ10, hücre büyümesini ve bakımını destekler. Fibroblastları, kolajen üreten hücreleri ve genç cilde katkıda bulunan elastik lifleri korur.

Koenzim Q10 almanın kırışıklıkları azalttığı ve cildin pürüzsüzlüğünü iyileştirdiği de araştırmalarla kanıtlandı.