Gamze Özçelik o isimle evlendi

Son dönemde kendini hayır ve yardım işlerine adayan Gamze Özçelik, Reshad Strik isimli belgesel sunucusu ile evlendi. Çiftin düğününe ait görüntüler ise sosyal medyaya damga vurgu.

ŞÖHRETİ ELİNİN TERSİYLE İTMİŞTİ

Gamze Özçelik, oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak şöhrete veda ederek maneviyata yönelmişti. Gamze Özçelik, dünyada ve Türkiye'de yaptığı sayısız yardım ve iyiliklerle herkesin gönlüne taht kurdu.

UMUDA KOŞANLAR DERNEĞİ

Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak Afrika'da yardıma muhtaç pek çok insana kucak açtı.

ÖZÇELİK ÜNLÜ BELGESELCİ İLE EVLENDİ

Özçelik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla sevilen Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Çiftin evlilik görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

NİKAH TÖRENİNDE FİLİSTİN DETAYI

Çiftin nikah töreninde Filistin bayrağının yer alması objektife yansıdı.