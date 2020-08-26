Bakan Pekcan duyurdu: Tek seferde yakalanan en büyük miktar!

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26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:10:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:43:00

Bakan Pekcan: 540 kilogram kokain ele geçirildi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli'nde bir limanda 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildiğini açıkladı. Pekcan, "Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, ele geçirdiği 540 kilo kokainle tek seferde müstakilen en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli'nde bir limanda 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrükler Muhafaza teşkilatının, Kocaeli'de gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokainle tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içinde toplam 540 kilogram kokain ele geçirildiğini aktardı.

Operasyondaki başarının boyutuna dikkati çeken Pekcan, "Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokainle tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi canı gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya'dan gelen 6 konteyner için operasyon gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bakanlığın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi yapıldı.

Analizde, Kocaeli'de bir limana Brezilya'dan gelecek 6 konteyner riskli olarak değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucu söz konusu konteynerlerin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle kontrol edilmesi talimatı Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi ve operasyon başlatıldı.

Şüpheli konteynerleri taşıyan geminin limana yanaşmasının ardından burada hazır bekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerince gerekli önlemler alınarak tahliye sonrasında konteynerler açıldı.

Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramalarda konteynerlerin içinde bulunan ferrokrom cinsi eşya yüklü çuvallara siyah çantaların gizlendiği tespit edildi. Çuvallara saklanan toplam 20 çanta bulundukları yerden çıkarıldı. Çantalar açıldığında paketlenmiş, toz halinde maddeye rastlandı. Söz konusu maddenin, uyuşturucu test cihazıyla yapılan analizi sonucu kokain olduğu anlaşıldı.

Tarihi operasyon sonucu toplam 500 pakette, 540 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılıyor.

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