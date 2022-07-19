Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü!

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelerde yaşayanlar, Türkiye'nin düzenleyeceği harekatı bekliyor.

İşgalci terör örgütü ise Türkiye karşısında başarı şansı olmadığı için kendisini kamufle etmeye çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç ve Tel Rıfat'a başlatacağı büyük harekat öncesinde işgal ettiği alanlarda büyük panik yaşayan ve arayış içinde olan terör örgütü PKK/YPG, rejimin bayrağına sarıldı. Teröristler, yıllardır paçavralarının asılı olduğu Ayn el-Arab kırsalında Esed rejiminin bayrağını astı.

Ayn el-Arab'da kritik noktalara çekilen rejim bayrakları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden görülebiliyor. Bayrakların altındaki mevzilerde ise Esed rejimi askerleri değil, PKK/YPG'li teröristler nöbet tutuyor.