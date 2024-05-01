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01 Mayıs 2024 Çarşamba 07:15:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 07:15:00

İsrail propaganda hesaplarının "Esra Albayrak" paylaşımlarına yalanlama

Kaynak: AA

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir. İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir. İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz."

Etiketler : dezenformasyonla mücadele merkezi israil propaganda esra albayrak
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