12 ilde DEAŞ'a operasyon: 41 gözaltı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Operasyon kapsamında Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirildi.