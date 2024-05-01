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01 Mayıs 2024 Çarşamba 07:37:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 07:37:00

12 ilde DEAŞ'a operasyon: 41 gözaltı

Kaynak: AA

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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Operasyon kapsamında Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirildi.

Etiketler : terör örgütü deaş operasyon
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