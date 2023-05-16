TBMM Başkanı Şentop, sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti

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16 Mayıs 2023 Salı 00:42:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 00:42:00

TBMM Başkanı Şentop oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'de oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'de görevli olduğu sandık başında oy sayımı esnasında rahatsızlanmasına rağmen görevini bırakmayarak sandıktaki oyları İlçe Seçim Kuruluna ambulansla götüren öğretmen Erkan Altun'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, hastaneye kaldırılırken görevli olduğu sandıktaki oyları İlçe Seçim Kuruluna ambulansla götüren sandık görevlisi öğretmen Erkan Altun'u görev bilinci ve sandığa sahip çıkma gayreti dolayısıyla tebrik etti.

Etiketler : tbmm mustafa şentop mardin
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