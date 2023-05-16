TBMM Başkanı Şentop, sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'de görevli olduğu sandık başında oy sayımı esnasında rahatsızlanmasına rağmen görevini bırakmayarak sandıktaki oyları İlçe Seçim Kuruluna ambulansla götüren öğretmen Erkan Altun'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, hastaneye kaldırılırken görevli olduğu sandıktaki oyları İlçe Seçim Kuruluna ambulansla götüren sandık görevlisi öğretmen Erkan Altun'u görev bilinci ve sandığa sahip çıkma gayreti dolayısıyla tebrik etti.