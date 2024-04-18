"Dünyada hakkaniyete ve adalete dayalı bir sisteme ihtiyaç var"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyada hakkaniyete ve adalete dayalı bir sisteme ihtiyaç var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de düzenlenen Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu'nda konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyada hakkaniyete ve adalete dayalı bir sisteme ihtiyaç var. Siyonist ideoloji ile Nazi ideolojisi birbirinin ruh ikizidir." dedi.

#CANLI TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus): Dünyada hakkaniyete ve adalete dayalı bir sisteme ihtiyaç var. Siyonist ideoloji ile Nazi ideolojisi birbirinin ruh ikizidirhttps://t.co/3ue3p6wLh4 pic.twitter.com/nbnqKvc3tL — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) April 18, 2024

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