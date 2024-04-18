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18 Nisan 2024 Perşembe 11:54:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 11:54:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyada hakkaniyete ve adalete dayalı bir sisteme ihtiyaç var

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Dünyada hakkaniyete ve adalete dayalı bir sisteme ihtiyaç var. Siyonist ideoloji ile Nazi ideolojisi birbirinin ruh ikizidir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de düzenlenen Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu'nda konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyada hakkaniyete ve adalete dayalı bir sisteme ihtiyaç var. Siyonist ideoloji ile Nazi ideolojisi birbirinin ruh ikizidir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : uluslararası beytülmakdis akademik sempozyumu numan kurtulmuş canlı
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