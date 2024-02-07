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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Al-Nasr'ı kabul etti
07 Şubat 2024 Çarşamba 18:46:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 18:46:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Al-Nasr'ı kabul etti

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti.

Meclis'te gerçekleşen kabulde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası meselelerle İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları ele alındı.

Kurtulmuş, Türkiye ve Suudi Arabistan halkları arasındaki köklü kardeşlik bağını her alanda geliştirme arzusunda olduklarını, parlamentolar arası karşılıklı ziyaretlerle de iki ülke arasındaki pozitif gidişata katkıda bulunulabileceğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede büyük bir insanlık dramının yaşandığını dile getiren Kurtulmuş, her iki tarafın da kabul edebileceği, Filistin halkının haklarını koruyan adil bir barışın mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında alınan ara kararın Filistin davasının geleceği bakımından tarihi bir dönüm noktası olduğuna da işaret eden Kurtulmuş, bu ara kararın yeni bir siyasi mücadele döneminin başlangıcı olabileceğini söyledi.

Kurtulmuş, bu yeni dönemde bölge ülkelerinin siyasi farklılıklarını koruyarak birlikte hareket etmelerinin önem kazandığını kaydetti.

Etiketler : TBMM Başkanı Suudi Arabistan Büyükelçisi numan kurtulmuş
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