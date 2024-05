CHP'li başkandan pişkin savunma! "Kovarsam kimi çalıştıracağım"

CHP'nin 31 Mart'ta kazandığı belediyelerde eş-dost ataması Genel Başkan Özgür Özel'in uyarılarına rağmen sürüyor. BBP'nin Burdur belediye başkan adayı Muhammet Taşkın, "Özgür Özel'i sözünde durup, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in 'sülale çiftliği'ne çevirdiği Burdur Belediyesi'nden, aşağıda isimlerini verdiğim akrabalardan temizlemeye çağırıyoruz" dedi ve akrabaların olduğu 9 kişilik listeyi sosyal medya hesabından yayınladı. Başkan Ercengiz, iddiaları doğrularken, "Adem'den beri akrabayız. Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz" dedi.

İŞTE SÜLALE BELEDİYESİ

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say (teyzesinin oğlu). Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı). Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan (köylüsü). Özel Kalem Müdürü Ali Burak Polat (kuzeni). Su İşleri Birim Şefi personeli Ali Say (kuzeni). İmar Müdürlüğü personeli Naile Say (Ali Say'ın eşi). Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Eren Say (Say'ın kardeşi). İtfaiye personeli Müzeyyen Polat (teyze oğlu Burak Polat'ın eşi). İmar Müdürü Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı).