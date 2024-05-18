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18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:45:00

Almanya'da şiddetli yağış sele neden oldu

Kaynak: AA

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Almanya'nın Saarland eyaletinde devam eden şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Almanya'nın Saarland eyaletinin başkenti Saarbrücken başta olmak üzere birçok bölgede yağış sonucu oluşan su baskınları ve seller nedeniyle bölgede çok sayıda bina boşaltıldı.

SCHOLZ PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 24 saat içinde bölgede metrekare başına 100 litre yağmur yağdığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede yağışların devam edeceği ancak şiddetinin azalacağı kaydedildi.

Almanya Başbakan Olaf Scholz'un planlanmış programlarını iptal ederek bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Etiketler : almanya yağış sel
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