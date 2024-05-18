Bakan Fidan, Pakistan'a gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Sayın Bakanımız, 19-20 Mayıs 2024 tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır' denildi.