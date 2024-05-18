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18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:30:00

Bakan Fidan, Pakistan'a gidiyor

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Pakistan İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Sayın Bakanımız, 19-20 Mayıs 2024 tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır' denildi.

Etiketler : hakan fidan pakistan ziyaret
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