Hatay'da 160 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Kaynak: DHA
Hatay'ın Erzin ilçesinde polis, şüphe üzerine durdurduğu araçta 160 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün Erzin Dağsa uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada 160 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan polis, araç sürücüsü H.Ş.'yi gözaltına aldı.
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