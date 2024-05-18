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18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:21:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:21:00

Milliyetçi Hareket Partisi, Kızılcahamam'da kampa giriyor

Kaynak: TRT Haber

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Milliyetçi Hareket Partisi, seçim sonuçlarını değerlendirmek için bugün Kızılcahamam'da kampa giriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık edeceği kampa partili belediye başkanları katılıyor.

MHP, 218 belediye başkanının katılımıyla Kızılcahamam'da kampa giriyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerini değerlendireceği kamp 3 gün sürecek. Kampa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık edecek.

MHP'nin kampında öncelikle seçim sonuçlarına yönelik analizler yapılacak. Yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" başlığıyla hazırlanan seçim beyannamesi değerlendirilecek.

Kampa davet edilen bazı akademisyenler "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ile "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" konularında sunum yapacak.

Şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak.

Kampta belediyelerde mali durum ve bütçe yönetiminin de üzerinde durulacak.

Etiketler : milliyetçi hareket partisi kızılcahamam kaöp devlet bahçeli
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