İspanya'yı keşfe çıkın

Muhteşem şehirleri, güçlü kültürü ve rengarenk yaşamı ile İspanya, kültür ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenler için gezilebilecek en etkileyici ülkelerden biri. Listemizin ilk sırasında Katalan şehri Barselona yer alıyor. 2000 yıllık tarihi ile birçok anıt ve sembole ev sahipliği yapan Barselona, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle İspanya'nın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Modernizmin öncüsü ve Art Nouveau tarzının çılgın uygulayıcısı Gaudi'ye ait yapıtlarıyla Katalan kültürünün harikalar diyarı Barselona; rengarenk sokakları, muhteşem yapıları ve enfes lezzetleriyle kesinlikle keşfe değer! Mimar Gaudi'nin eserlerinin yer aldığı Barselona sokaklarında dolaşırken, yüzünüze çarpan Akdeniz esintileriyle bu şehre bir kez daha hayran kalacaksınız.

SANATLA DOLU BİR KENT

Sırada Kral'ın şehri Madrid var. Avrupa'nın kozmopolit kentlerinden biri olan Madrid, aynı zamanda İspanya'nın başkenti. Zarif bulvarları ve bakımlı parklarıyla ünlü şehir, İspanyol sanatçıların eserleri de dahil olmak üzere Avrupa sanatının zenginlikleriyle dolu. Mutlaka görülmesi gereken yerleri, Valzquez ve Goya'nın eserlerinin yer aldığı Prado Müzesi, Lazaro Galdiano Müzesi, Thysseen Bornemisza Müzesi, Madrid Kraliyet Sarayı, Milli Kütüphane, Buen Retiro Parkı, Mayor Meydanı olarak sıralayabiliriz.

Sırada Valencia var. Akdeniz'e kıyısı olan Valencia, sıcak ikliminin verdiği samimiyet ve insanı mutlu eden şehir hayatı ile son dönemin parlayan yıldızı. İspanya'nın en büyük ve önemli şehirlerinden biri olan Valencia, inşa ettiği kültürel ve eğlence kompleksi ile Tuna Nehri'nin yönünü de değiştirmiş. Komplekste; bilim müzesi, planetaryum ve akvaryum gibi çeşitli sergi ve aktiviteler yer alıyor. Şehir; her sene mart ayında birçok farklı boy ve renkte kağıt heykel figürlerinin sergilendiği Fallas Festivali'ne de ev sahipliği yapıyor.

COLUMB'UN BURADA YATTIĞI SÖYLENİYOR

Endülüs'ün başkenti Sevilla; turistik mekanlarının yanı sıra festivalleri ve coşkulu gece hayatı ile dünya çapında ünlü. Şehir aynı zamanda bölgenin de finansal ve kültürel başkenti durumunda. Christopher Columb'un gömülü olduğuna inanılan Sevilla Katedrali gibi önemli yapılara sahip olan şehirde görülmesi gereken bir diğer yer ise lüks bahçeleri ile bir Mağribi sarayı olan Real Alzacar.

BÜYÜLEYİCİ LİMAN KENTİ MALAGA

Göz alabildiğine uzanan sahili ve restoranlarındaki eşsiz lezzetleri ile canlı ve enerjik bir atmosfere sahip olan Malaga; İspanya'nın Endülüs Özerk Bölgesi'nde İberik Yarımadası'nın doğusunda, Endülüs'ün güneyinde yer alan büyüleyici bir liman kenti. Üç binlik yıllık tarihi içinde her zaman önemli bir liman ve ticaret kenti olan Malaga adını İbranice 'melak" tuz kelimesinden alıyor. Yılın neredeyse 300 günü güneşli olan şehir; zengin kültürü, Akdeniz'in masmavi suları, nefis plajları, sıcakkanlı insanları ve rengarenk gece yaşantısı ile kesinlikle keşfe değer!

EN İYİ KORUNMUŞ MERKEZLERDEN BİRİ

Güney İspanya'da Endülüs Bölgesi'nde yer alan Cordoba, büyüleyici tarihi ve mimarisi ile İspanya'nın en iyi korunmuş, en çok ilgi uyandıran destinasyonlarından biri. 8.yüzyılda Magripliler tarafından fethedildikten sonra başkent olan Cordoba'nın kültürel zenginliğinin temeli atılmış, 13. yüzyılda Hristiyanlar tarafından yeniden ele geçirilince bu zeminin üzerine farklı renkler, farklı tatlar eklenmiş. Córdoba'nın köklü tarihi bugüne birbirinden özel kültürel miraslar bırakmış. Sizi şaşırtan mimarisi, dolambaçlı sokakları ve beyaz boyalı duvarlarıyla kesinlikle farklı ve kesinlikle görülmeye değer.