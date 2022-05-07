Saudia'dan iki yıl sonra İstanbul'a ilk uçuş

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07 Mayıs 2022 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 20:30:00

Suudi Arabistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu firması Saudia iki yıl aradan sonra İstanbul'a uçtu

Kaynak: AA

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Salgın nedeniyle İstanbul seferlerine iki yıl ara veren Suudi Arabistan Havayolları Şirketi Saudia, Cidde seferiyle İstanbul uçuşlarını yeniden başlattı.

Cidde'den kalkan uçak, saat 14.45'te 130 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na indi. Uçuşların yeniden başlaması dolayısıyla İstanbul Havalimanı yer hizmetleri görevlileri, Saudia uçuş personelini çiçeklerle karşıladı.

Saudia'nın İstanbul Havalimanı'ndan Riyad, Medine ve Cidde'ye de seferleri başladı.

Şirketin Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşları ise salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere, haftanın 3 günü karşılıklı olarak gerçekleşecek.

Etiketler : saudia suudi arabistan türkiye istanbul
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