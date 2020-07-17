Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya alanında düzenleme çağrısı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu düzenleme yapılana kadar sosyal medyadan çıkma kararı sonrası milletvekilleri harekete geçti. Bu çerçevede Meclis'te "Dijital Mecralar Komisyonu" adıyla sürekli çalışacak bir ihtisas komisyonu kurulmasına karar verildi.

Karar doğrultusunda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülenİşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne AK Parti milletvekillerinin önergesiyle bir madde eklendi. Önergeye göre İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna "Dijital Mecralar Komisyonu" kurulması maddesi ilave edildi. Böylece Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurulmasının önü açıldı.

KOMİSYON 17 ÜYEDEN OLUŞACAK

Buna göre, bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu kurulacak. Komisyon, 17 üyeden oluşacak.

GÖRÜŞ VE ÖNERİ SUNACAK, BİLGİLENDİRİCİ ETKİNLİKLER YAPACAK

17 kişiden oluşacak ve devamlı faaliyet gösterecek komisyonun görevleri şunlar olacak:

- Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek; Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev alanı yönünden inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak.

- İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak.

- İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak.

- Belirtilen konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak.

- İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak.

- Komisyon, görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, bu kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteyebilecek.

- Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabilecek, gerekli gördüğünde uzmanları fikirlerini almak üzere çağırabilecek.

"AMAÇ YASAMA ORGANINA KATKI SUNMAK"

Komisyon kurulmasıyla ilgili önergenin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin konularda inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek üzere TBMM bünyesinde daimi bir komisyon kurulması öngörülmektedir. Bununla amaçlanan, Türkiye'de internetin kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere uygun ve çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını temini noktasında yürütülen faaliyet ve çalışmalara yasama organınında görüş, öneri ve yönlendirmeleriyle katkı sunmasıdır."