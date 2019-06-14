Son dakika... Başkan Erdoğan'dan 'karne günü' mesajı
Başkan Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller! " dedi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden kendisine karneleriyle mesaj yollayan çocuklara cevaben yayımladığı Twitter mesajında, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller! " ifadelerini kullandı.
Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel #karnegünü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller! 😊 https://t.co/kgZO2qLQTq— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2019
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