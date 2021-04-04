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04 Nisan 2021 Pazar 09:26:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 09:26:00

Savaş rüzgarları esiyor! Gerilim gittikçe artıyor

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Savaş rüzgarları esiyor! Ukrayna gerilimi gittikçe artıyor. Ukrayna-Rusya sınırındaki Donbas'ta yeniden başlayan gerilim sürüyor. Kiev, NATO ile birlikte Rusya'ya karşı savaş tatbikatına başladı. ABD de birliklerini teyakkuza geçirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı özerk Donbas bölgesinde 26 Mart'ta 4 Ukraynalı askerin öldürülmesinin ardından Rusya yanlıları ile Ukrayna birlikleri arasında gerilimin artması gözleri yeniden bu bölgeye çevirdi. Kiev, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığını iddia etti. Rusya ise Ukrayna'yı provokasyonla suçlayarak, "iç savaş" uyarısı yaptı. Son olarak dün Ukrayna'nın Donbass Temas Grubu'ndaki Temsilcisi Aleksey Arestoviç, NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatının Rusya'ya karşı savaşa hazırlık amacıyla yapıldığını belirtti. Açıklamada "Maksat, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e olan bölgede Rusya'ya karşı savaş konusu işleniyor" denildi. ABD Avrupa Kuvvetleri'nin (EUCOM) da Rus ordu birliklerinin manevraları nedeniyle askerlerini maksimum teyakkuza geçirdi.

Akşam'ın haberine göre, Ukrayna ordusu, Lugansk bölgesine aylar sonra ilk defa kalibresi 120 milimetre olan havan topları ile bombardıman düzenledi. Bu bombalar Minsk anlaşmasıyla yasaklanmıştı.

3 KİŞİ DAHA VURULDU

Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 1 sivilin daha yaralandığı bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün 21 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

SAVAŞ ENDİŞESİ DİPLOMASİYİ ARTIRDI

Bölgede olası yeni bir savaşın çıkmasından endişe edilirken, diplomasi trafiği de hızlandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları ele aldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da güvenlik durumunu görüştü. Önceki gün ABD Başkanı Biden Ukrayna'ya tam desteğini ifade etmiş, Kremlin'in ise bu yanıtı sert olmuş "Gelirlerse karşılarında bizi görürler" minvalinde açıklama yapılmıştı.

Etiketler : Ukrayna RUSYA ABD Başkanı Bide PUTİN
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