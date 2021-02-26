Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Şubat Cuma günü için beklenen koronavirüs tablosuna ilişkin veriler paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı son veriler ile ilgili tabloyu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti
Ağır hasta 1195 oldu, 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.
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