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26 Şubat 2021 Cuma 19:40:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 19:40:00

Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

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Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Şubat Cuma günü için beklenen koronavirüs tablosuna ilişkin veriler paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı son veriler ile ilgili tabloyu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta 1195 oldu, 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı son veriler koronavirüs tablosu
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