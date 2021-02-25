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25 Şubat 2021 Perşembe 21:10:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 21:10:00

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 572 koronavirüs vakası tespit edildi, 73 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1192 oldu, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Kovid-19 koronavirüs salgını
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