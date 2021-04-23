Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 'İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu'
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." İfadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu bilgileri verdi:
"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
- Erdoğan çifti çocuklarla iftarda buluştu
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım
- 'İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu'
- Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
- NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapacaklar