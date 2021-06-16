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16 Haziran 2021 Çarşamba 08:33:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 09:14:00

Saadet Partisi'nde kazan kaldırdı! Asiltürk'ten kongre çağrısı

Kaynak: AA

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, kongre çağrısında bulunarak, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak için, benim gözetimimde bir liste hazırlanacak" ifadesinde bulundu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak için kendi gözetiminde bir liste hazırlanarak partisinin kongre başkanlığına sunacaklarını belirtti.

Asiltürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'dan sonra Saadet Partisi'nde görev yapanların sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiğini kaydetti.

Böyle olunca, ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için Saadet Partisi'ni destekleyenlerin desteğinin azaldığını ifade eden Asiltürk, bu nedenle seçim iş birliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde, bir önceki seçimde milletvekili çıkaracak kadar oy aldıkları illerde milletvekili çıkaramadıklarını bildirdi.

Bir siyasi partinin başarılı olması için inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerektiğini belirten Asiltürk, "Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlaki ve manevi değerlere yönlendirme çalışması olmalıdır. Elbette toplumun maddi ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken partiyi sadece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönünün, ahlaki ve manevi değerlere bağlılığı ön planda tutması olduğunu vurgulayan Asiltürk, şunları kaydetti:

"Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifadesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız, bize oy verecek olanlar, maddi imkanlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır. İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hale gelir. Önümüzde, şu anda tarihi belli olmayan bir genel seçim var. Bu seçimde başarılı olmak için, bugün, memleketimizin içinde bulunduğu şartları inceleyerek o şartlara uygun tedbirler almamız lazım. Allah'ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Milli Görüşe kazandırmak için benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin."
Etiketler : Milli Görüş Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi
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