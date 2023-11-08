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RTÜK'ten Flash Haber TV'ye ceza
08 Kasım 2023 Çarşamba 15:12:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 15:12:00

RTÜK'ten Flash Haber TV'ye ceza

Kaynak: AA

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RTÜK, Flash Haber TV'ye üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash Haber TV'ye en üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre haftalık olağan toplantıda Flash Haber TV hakkındaki izleme raporu gündeme alındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gazze açıklamalarının değerlendirildiği, Flash Haber TV'deki "Başkentte Gündem" isimli programı inceleyen RTÜK, yayındaki hakaret içeren ifadeleri inceledi.

RTÜK, program yayın konuğu Fahrettin Fidan'ın ve program sunucusu Fatih Ertürk'ün bazı ifadelerini yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'da geçen "Yayın hizmetleri, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal eden Flash Haber TV'ye en üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi.

Etiketler : rtük flash haber tv ceza
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