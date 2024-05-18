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18 Mayıs 2024 Cumartesi 21:08:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 21:08:00

İstanbul'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: DHA

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İstanbul Arnavutköy'de polislerin GBT taraması yaptığı sırada araçta bulunan iki kişi ateş açtı, çıkan çatışmada şüphelilerden biri yaralandı diğeri ise hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de polis ile kontrol etmek istediği şüpheliler arasında çıkan çatışmada Hakan Ç. ve Erhan K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Erhan K.'nın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arnavutköy Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta bulunan metruk bir binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti.

ÇATIŞMA ÇIKTI! 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bina çevresinde çalışma yapan ekipler, sokakta 34 YT 5289 plakalı bir aracın içinde bulunan 2 şüpheliyi kontrol etmek istedi. Bu sırada şüphelilerin kaçarak silah çekmesi üzerine çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada Hakan Ç. ve Erhan K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 şüpheliyi hastaneye kaldırdı.

Etiketler : Arnavutköy polis GBT taraması çatışma ateş açma
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