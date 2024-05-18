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18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:06:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:06:00

Başkan Erdoğan: Kırım Tatarlarının haklarını savunmayı sürdüreceğiz

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hala acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yad ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz."

Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yılında acılar unutulmadı

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Etiketler : recep tayyip erdoğan kırım tatar sürgünü anma mesajı
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