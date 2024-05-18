Başkan Erdoğan: Kırım Tatarlarının haklarını savunmayı sürdüreceğiz
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hala acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yad ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz."
Bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2024
Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hâlâ acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.... pic.twitter.com/icaLr24NJH
Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yılında acılar unutulmadı
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