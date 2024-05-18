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18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:23:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:23:00

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatarları ve Çerkes sürgünlerinde yaşamını yitirenleri andı

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 80'inci yılı ve Çerkes Sürgünü'nün 160'ıncı yılını hatırlatarak, Türkiye'nin Kırım Tatarları ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırım Tatar Türk halkının 18 Mayıs 1944'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından sürgüne gönderilmesinin 80'inci yıl dönümünü hüzün ve teessürle hatırlıyoruz. 80 yıl önce bugün, yüz binlerce Kırım Tatarı ana vatanlarından zorla çıkartılarak çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürülmüş; maruz kaldıkları gayriinsani koşullardan dolayı yaşlı, çocuk ve kadın çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. Üzerinden 80 yıl geçmiş olmasına rağmen Kırım Tatar halkının gasp edilen hakları iade edilmemiş, acıları dinmemiştir. Kırım'ın hukuk dışı ilhakı yeni acılara kapı aralamıştır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da kimliklerinin korunması; güvenlik, refah ve esenliklerinin sağlanması için Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Çarlık Rusya'sı tarafından Kafkasya bölgesinde yaşayan Çerkeslere yönelik sürgünün de 160'ıncı yılı olduğuna dikkat çekilerek, "Çerkes Sürgünü, Türkiye'nin üzüntüyle hatırladığı bir başka trajedidir. Bundan 160 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkasya halkları çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmek zorunda bırakılmış ve çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acılarını paylaşıyor ve hatıralarını saygıyla yad ediyoruz" denildi.

Başkan Erdoğan: Kırım Tatarlarının haklarını savunmayı sürdüreceğiz

Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yılında acılar unutulmadı
Etiketler : dışişleri bakanlığı kırım tatar türkleri çerkes sürgünü
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